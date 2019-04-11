اونلاين | أون sport مشاهدة مباراة الزمالك والمصري (رابط on sport1) بث مباشر الـ zamalek

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أون sport مشاهدة مباراة الزمالك والمصري (رابط on sport1) بث مباشر الـ zamalek والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الدوري المصري الممتاز
طلائع الجيش
0
x
17:30
0
الداخلية
المصري البورسعيدي
0
x
17:30
2
الزمالك
الاتحاد السكندري
x
20:00
بيراميدز
المقاولون العرب
x
20:00
حرس الحدود
الدوري الأوروبي 2018/2019
آرسنال - إنجلترا
x
21:00
نابولي - إيطاليا
فياريال - أسبانيا
x
21:00
فالنسيا - أسبانيا
بنفيكا - البرتغال
x
21:00
آينتراخت فرانكفورت - ألمانيا
سلافيا براغ - التشيك
x
21:00
تشيلسي - إنجلترا
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
x
17:40
الفتح
الباطن
x
18:00
الشباب
الحزم
x
19:30
الرائد
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
النادي الإفريقي
0
x
16:00
0
النادي الصفاقسي