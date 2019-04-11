اونلاين | يلا شوت يوتيوب.. الزمالك والمصري بث مباشر الدوري الممتاز 2018-2019.. Yalla Shoot

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الزمالك والمصري بث مباشر الدوري المصري الممتاز 2018-2019 الجولة الثامنة والعشرون الدور الثاني , في مباراة قوية وصعبة لحساب الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري الممتاز سنكون علي موعد مع مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في لقاء سيقام علي ملعب برج العرب بالاسكندرية في موقعة مرتقبة بين الفريقين.

مباراة الزمالك اليوم بث مباشر

الزمالك كان قد نجح في الفوز في موقعة الذهاب بهدفين نظيفين في مباراة تالق وابدع وامتع فيها لاعبي الفريق الابيض ونجحوا في حسم الثلاث نقاط حينها بكل سهولة ويسر وهو ما سيأمل اليوم لاعبي الزمالك في تحقيقه من اجل مواصلة المنافسة والصراع علي لقب الدوري المصري هذا الموسم.

الزمالك سيتحتم عليه مواجهة مدربه السابق ايهاب جلال صاحب التطور الرهيب مع المصري منذ توليه المسؤلية والذي استطاع ان يبتعد بالفريق عن مراكز الهبوط والخطر والاقتراب اكثر واكثر من المربع الذهبي لكن الزمالك هو الاخر يستعد لمبارياته الهامة في الكونفدرالية الافريقية لذلك سيحاول الفوز علي المصري باقل مجهود ممكن.

الزمالك والمصري بث مباشر

مباراة الزمالك اليوم.

الدوري المصري الممتاز 2018-2019

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مرحلة الاياب

الجولة الثامنة والعشرون

ستاد برج العرب

موعد اللقاء.

يوم الخميس 11 ابريل 2019

الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة.

النايل سبورت - اون سبورت