اونلاين | لايف كورة HD| الشوط الثاني المصري 2-0 الزمالك بث مباشر مباراة الزمالك ضد المصري كورة أون لاين لايف

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موعد مباراة الزمالك والمصري اليوم

البطولة : الدوري المصري

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القنوات : اون سبورت

المعلق : مؤمن حسن

الساعة : 5:30 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 6:30 مساء بتوقيت السعودية