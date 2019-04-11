اونلاين | LIVE HD | مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر اليوم 11 أبريل في الدوري الممتاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر LIVE HD | مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر اليوم 11 أبريل في الدوري الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم موقع “مصر سبورت” لزواره خدمة مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر اليوم الخميس 11 أبريل 2019، وذلك عندما يحل فريق الزمالك ضيفاً على المصري البورسعيدي على ملعب الجيش المصري بالسويس، في إطار منافسات الجولة الـ28 ضمن فعاليات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري.

سيتم نقل مباراة الزمالك والمصري مباشر عبر قناى On SPORT، وأسندت مهمة التعليق على الأحداث للمعلق مؤمن حسن، وتنطلق صافرة بداية المواجهة في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الـ7:30 بتوقيت مكة المكرمة.

نجح الزمالك في تحقيق الانتصار على المصري في 15 مباراة من أصل 27 جمعت بينهما محلياً، وفي مقابل ذلك تعرض للخسارة في 8 مباريات أخرى، فيما حسم التعادل نتيجة 4 مباريات فقط.

مباراة الزمالك والمصري مباشر | إذا توقف البث اضغط هنا

سيخوض كريستيان جروس المدير الفني للفارس الأبيض هذه المواجهة بالتشكيلة التي اعتاد عليها منذ بداية الموسم الجاري، حيث سيعتمد على جنش في حراسة المرمى، ومن أمامه محمود حمدي ومحمود علاء في خط الدفاع، وفيما يلي التشكيل الكامل للفريق.

محمود جنش

عبد الله جمعة – محمود علاء – محمود حمدي – حمدي النقاز

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طارق حامد – فرجاني ساسي

محمود كهربا – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو

خالد بوطيب

من الناحية التهديفية خلال هذه المواجهات المباشرة، تمكن الزمالك من تسجيل 34 هدفاً، بينما استطاع المصري أن يُسجل 23 هدفاً.

حافظ الزمالك على نظافة شباكه من الأهداف في 9 مباريات محلية من أصل 24 خاضها بالموسم، وبدوره نجح المصري في الحفاظ على شباكه نظيفة في 10 مباريات.

فشل الزمالك في تسجيل الأهداف في 3 مباريات فقط حتى الآن بالدوري، بينما فشل المصري في تسجيل الأهداف في 8 مباريات منها 5 خارج أرضه.

على الصعيد التاريخي، تذوق الزمالك طعم التتويج بلقب الدوري المصري في 12 مناسبة سابقة، وفي مقابل ذلك لم يعرف المصري طعم التتويج مطلقاً.

كان الزمالك قد سقط في فخ التعادل السلبي في مباراته الماضية أمام مضيفه فريق حسنية أغادير المغربي في بطولة الكونفدرالية، أما المصري فسقط أيضاً في فخ التعادل ولكن بهدفين لمثلهما أمام المقاولون العرب بالدوري.

يتصدر لائحة ترتيب الهدافين مع الزمالك بالدوري المصري في الموسم الحالي، المدافع محمود علاء الذي سجل 12 هدفاً، وفي الجهة المقابلة يتصدر اللاعب إسلام عيسى اللائحة، من خلال نجاحه في تسجيل 7 أهداف.