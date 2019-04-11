اونلاين | رابط yazamalek بث مباشر الزمالك والمصري Yalla Shoot مشاهدة مباراة الزمالك اليوم zamalek tv

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يرحل الزمالك يوم غداً الخميس لمواجهة فريق نادي المصري البورسعيدي في المباراة التي تجمع الفريقان على ملعب إستاد الجيش بالسويس لحساب مباريات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

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وفي السطور المقبلة يسلط معكم الخليج 365 الرياضي الضوء على ترتيب الفريقان في بطولة الدوري بالإضافة إلى موعد المباراة والقنوات الناقلة لها

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مباراة المصري البورسعيدي ضد الزمالك الجولة التاسعة والعشرين من الدوري المصري

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وقبل اللقاء يحتل فريق نادي الزمالك المركز الثاني على لائحة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 57 نقطة من 24 لقاء جمعها المارد الأبيض بتحقيق الفوز في 17 مباراة والتعادل في 6 لقاءات فيما مني أبناء جروس بهزيمة واحدة فقط.

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في المقابل يدخل أبناء جلال فريق النادي المصري البورسعيدي المباراة وهم في المركز الرابع برصيد 42 نقطة جمعها الفريق بعد أن لعب 26 مباراة حقق الفوز في 10 لقاءات وتعادل في 12 مباراة فيما خسر الفريق البورسعيدي في 4 مباريات.

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رابط يلا شوت الدوري يا ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك والمصري yalla shoot live hd

توقيت متابعة مباراة المصري البورسعيدي ضد الزمالك غداً الخميس

رابط يلا شوت الدوري يا ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك والمصري yalla shoot live hd

تبدأ مباراة المصري البورسعيدي ضد الزمالك والتي تجمع الفريقان لحساب مباريات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بالتوقيت العالمي جرينيتش +GMT

رابط يلا شوت الدوري يا ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك والمصري yalla shoot live hd

القنوات الناقلة لمباراة المصري البورسعيدي ضد الزمالك على الهواء مباشرةً

رابط يلا شوت الدوري يا ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك والمصري yalla shoot live hd

تنقل مباراة المصري البورسعيدي ضد الزمالك والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد الجيش بالسويس عبر قناتي النيل للرياضة وقناة ON SPORT HD

رابط يلا شوت الدوري يا ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك والمصري yalla shoot live hd