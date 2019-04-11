اونلاين | الدوري يا أهلي ahly مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر (تغطية مباشرة) يوتيوب zamalek live

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مشاهدة مباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى فى الدوري المصري اليوم الخميس 11 أبريل 2019، حيث ينقل لكم سوبر كورة مشاهدة مباراة الزمالك أمام نظيره المصري اليوم في إطار منافسات الجولة الـ28 من الدوري المصري الممتار.
تذاع مباراة الزمالك ضد المصري البورسعيدي عبر قناة اون سبورت وقناة نايل سبورت الفضائية.
يحتل الزمالك وصافة جدول الترتيب بالدوري برصيد 57 نقطة، متأخرًا عن الأهلى بنقطة وحيدة، خاض الزمالك 24 مباراة، وحقق الفوز في 17 مباراة، وتعادل في ست مباريات، وتلقى الخسارة في مباراة واحدة، فيما يحتل المصري المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 42 نقطة، خلفََا لبيراميدز الذي يملك 54 نقطة، حيث حقق الانتصار في عشر مباريات وتعادل في 12 مباراة، وخسر أربع مواجهات.