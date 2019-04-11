رياضة | القناة يفوز على دمياط بهدف ويجدد آماله في الصعود للممتاز (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القناة يفوز على دمياط بهدف ويجدد آماله في الصعود للممتاز (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز القناة على دمياط بهدف نظيف ليجدد آماله من جديد في الصعود لدوري الأضواء والشهرة في مباراة ضمن الجولة الخامسة والعشرون وقبل الأخيرة من دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة والقناة علي ملعب رأس البر.

أحرز هدف اللقاء الوحيد إسلام زيادة في الدقيقة 35 من الشوط الأول من تسديدة من خارج منطقة الجزاء

بدء القناة اللقاء بضغط مبكر علي دمياط لاحراز هدف التقدم مبكرا واضاع لاعبية العديد من الفرص المحققة الي ان يسجل اسلام زيادة الهدف الاول وهدف اللقاء الوحيد وفي الدقيقة 44 من الشوط الأول يطرد اللاعب احمد محمد خليفة لاعب دمياط لتعمده ايذاء لاعب القناة وفي الشوط الثاني يستمر القناة في الاستحواذ وينتهي اللقاء بفوز القناة بهدف نظيف

وبدء دمياط بتشكيل مكون من

شريف فوزي في حراسة المرمي

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وشهاب الدين محمد ، أحمد ابو العباس ، عادل بلال ، أحمد خليفة ، عمرو محمد طه ، نور الدين ناصر ، سيام فوهون ، كريم ناصر ، إسلام محمد ، يوسف صبري

ويجلس على دكة البدلاء: محمد العربي ، محمد السيد احمد ، عماد محمد محمد ، مصطفى عنتر ، ادهم ناصر ، مصطفي السيد.

بينما بدء تشكيل القناة من: محمد طلبه في حراسة المرمى، محمد يوسف ، اسلام سيد ، محمد امين ، أحمد علي ، إسلام زيادة، أحمد عبد العال ، محمد عبد الستار ، اسلام نبيل ، علي شوقي ، أحمد الجندي

البدلاء : شريف مدحت ، احمد جمال ، عصام عادل ، محمد عبد الرحيم ، محمد علي ، اديتو تشارل ، خالد الحسيني .

وأدار اللقاء محمود وفا حكم ساحة، وأحمد مشرف مساعد اول، محمد أحمد عطية مساعد تاني، محمد اسماعيل حكم رابع.