انت الان تتابع تفاصيل خبر لاعب صربي يرفض برشلونة وريال مدريد.. ما قصته؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 11 أبريل 2019 06:49 مساءً - قرر المهاجم الصربي لنادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، لوكا يوفيتش، إدارة ظهره نهائياً للعروض المغرية المقدمة إليه، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفي هذا الإطار، ذكرت صحيفة "فرانكفورتر" الألمانية، المقربة من دوائر صنع القرار في نادي فرانكفورت، الخميس، أن يوفيتش قرر تجاهل جميع العروض التي تلقاها من أجل الرحيل في الميركاتو الصيفي.

وأضافت الصحيفة الألمانية، أن المهاجم الشاب، البالغ من العمر 21 عاماً، سيواصل الدفاع عن ألوان فريقه الحالي لموسم آخر لاكتساب المزيد من الخبرات، قبل الانتقال إلى أحد أندية النخبة في القارة الأوروبية.

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وفي ذات السياق، تتطلع إدارة النادي الألماني لاستغلال رغبة مهاجمها المتألق، من أجل تجديد تعاقده لفترة زمنية أطول، ومن ثم بيعه مستقبلاً بمبلغ مالي أكبر.

ويتصارع قطبا الكرة الإسبانية، برشلونة وريال مدريد، إضافة إلى نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، على المهاجم الصربي، الذي يحتل وصافة قائمة هدّافي الدوري الألماني هذا الموسم برصيد 17 هدفاً، خلف البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ.

وكانت تقارير صحفية إسبانية قد ذكرت مطلع هذا الشهر أن النادي الملكي نجح في خطف يوفيتش من غريمه التقليدي برشلونة مقابل 50 مليون يورو، بعد أن رصد الأخير 45 مليوناً فقط لجلبه إلى ملعب "كامب نو".