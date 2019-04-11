انت الان تتابع تفاصيل خبر هذا تصنيف المنتخبات العربية قبل قرعة أمم أفريقيا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 11 أبريل 2019 06:49 مساءً - أزاح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الخميس، الستار عن التصنيف الرسمي للمنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تحتضنها مصر صيف هذا العام.

وجاء تصنيف المنتخبات الأفريقية، وفقاً للتصنيف العالمي للمنتخبات، الصادر مؤخراً عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حيث حلّت مصر (البلد المنظم)، والكاميرون (حامل اللقب)، والسنغال (23 عالمياً)، وتونس (28)، ونيجيريا (42)، والمغرب (48)، في التصنيف الأول.

وجاءت منتخبات الجزائر وغانا وساحل العاج والكونغو الديمقراطية وغينيا ومالي في التصنيف الثاني، فيما ضم التصنيف الثالث منتخبات جنوب أفريقيا وأوغندا وبنين وموريتانيا ومدغشقر وكينيا.

أما التصنيف الرابع والأخير فقد عرف وجود منتخبات زيمبابوي وناميبيا وغينيا بيساو وأنغولا وتنزانيا وبوروندي.

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في سياق متصل، عقدت اللجنة التنفيذية للاتحاد القاري للعبة اجتماعاً بالعاصمة المصرية القاهرة، لبحث آخر الاستعدادات قبل مراسم سحب القرعة، المقررة مساء الجمعة، في منطقة الأهرامات بمحافظة الجيزة.

وتقام البطولة الأفريقية، التي تعرف لأول مرةٍ مشاركة 24 منتخباً، بين 21 يونيو و19 يوليو المقبلين، بحضور 5 منتخبات عربية هي: تونس، والجزائر، والمغرب، وموريتانيا، إضافة إلى مصر.

كما تشهد البطولة القارية مشاركة 3 منتخبات لأول مرة في النهائيات الأفريقية: بوروندي، ومدغشقر، إضافة إلى موريتانيا.

وحددت مصر 6 ملاعب لاستضافة منافسات البطولة: "استاد القاهرة الدولي"، و"استاد السلام"، و"استاد الإسكندرية"، و"استاد الإسماعيلية"، و"استاد السويس"، و"استاد بورسعيد".