انت الان تتابع أول قرار من الخطيب بعد معركة الأهلي والجزيرة الدامية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد محمد وأحمد سعيد ١١ أبريل ٢٠١٩ - ٠٢:١٢ م

محمود الخطيب

طلب محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، من رؤوف عبد القادر، مدير النشاط الرياضي تقريرًا شاملًا وعاجلًا عن كل الأحداث غير اللائقة التي تزامنت مع نهاية مباراة الأهلي والجزيرة، في كرة الماء أول من أمس والتي أُقيمت بنادي الصيد وشهدت تجاوزات لبعض العناصر من هنا وهناك في مشهد يتنافى مع الروح الرياضية والتنافس الشريف، كما طلب من مدير النشاط الرياضي إيقاف كل العناصر التي خرجت عن النص، وإجراء تحقيق عاجل في هذا الشأن بمعرفة الشئون القانونية بالنادي، ورفع تقرير شامل إلى مجلس الإدارة خلال الساعات القليلة المقبلة.

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وأكد محمود الخطيب في حديثه مع رؤوف عبد القادر رفضه القاطع لأي خروج عن قيم وتقاليد النادي، وأن خطأ الغير في أي موقف لا يعني الرد بنفس الطريقة، وأن الأهلي كعادته يدافع عن حقوقه من خلال القنوات الشرعية. وشدد على أنه سيكون هناك موقف حاسم وقرارات قاسية في حق كل من سمح لنفسه بالخطأ والخروج عن نهج الأهلي