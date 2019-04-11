انت الان تتابع 6 محظورات فى لقاء الأهلى وصن داونز.. تعرف عليها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد مجلي ١١ أبريل ٢٠١٩ - ٠٤:٠١ م

جماهير الأهلي

أعلنت مديرية أمن الإسكندرية قائمة المحظورات الستة الخاصة بتأمين المباراة المرتقبة بين فريق الأهلى ونظيره صن داونز الجنوب إفريقي، المقرر إقامتها بعد غد السبت بملعب استاد الجيش ببرج العرب، غرب المحافظة، وذلك ضمن لقاءات العودة من دور الثمانية ببطولة دورى رابطة الأبطال الإفريقية. وتضمنت قائمة المحظورات الستة الموجهة لجماهير النادي الأهلي التي ستتوافد على ملعب برج العرب، عدم السماح للجماهير بحمل أي حقائب، ومنع دخول أي لافتات أو أدوات تشجيع تحمل شعارات لشركات أو هيئات تجارية.

وثالث هذه المحظورات أنه يحظر مطلقا حمل أي ألعاب نارية أو مواد مفرقعات، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وسيعرض على النيابة العامة فى حينه من يخالف التعليمات الموضوعة. كما تضمنت قائمة المحظورات عدم السماح للجماهير بحمل أي عصي أو حوامل وإعلانات خشبية، على أن يتم السماح فقط بحمل

Advertisements