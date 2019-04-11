انت الان تتابع القوة الضاربة تزين تشكيل الزمالك أمام المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ١١ أبريل ٢٠١٩ - ٠٤:٣٢ م

الزمالك

أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة المصري البورسعيدي على استاد الجيش بالسويس، اليوم الخميس، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز (2018- 2019)، والذي سيقوده تحكيميا، وفقا لما أعلنته لجنة الحكام في اتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح، عضو الجبلاية، الحكم محمد عادل. ويعاون عادل الثنائي تحسين أبو السادات ومحمود أبو الرجال، بينما سيكون صبري إبراهيم حكمًا رابعًا، وكل من طارق مجدي ومحمد عباس حكمًا خامسًا.

وفيما يلي تشكيل الزمالك: حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش". خط الدفاع: حمدي النقاز - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - عبد الله جمعة. خط الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز - حميد أحداد - أحمد سيد "زيزو" - يوسف إبراهيم "أوباما". خط الهجوم: خالد بوطيب. ويجلس على دكة بدلاء الزمالك، كل من: عماد

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