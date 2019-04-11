انت الان تتابع طنطا يصعد للدوري الممتاز بعد فوزه على سيدي سالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ١١ أبريل ٢٠١٩ - ٠٤:٤٢ م

صعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا إلى الدوري الممتاز رسميًا، بعدما حقق الفوز على نظيره سيدي سالم، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب الأخير، ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين من منافسات المجموعة الثالثة "بحري"، من منافسات دوري القسم الثاني، ليرفع طنطا رصيده إلى 49 نقطة في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد سيدي سالم في المركز الرابع عشر بقاع المجموعة برصيد 8 نقاط ليتأكد هبوطه إلى دوري القسم الثالث، ويعود طنطا إلى الدوري الممتاز، بعد غياب موسم وحيد تحت قيادة أيمن المزين المدير الفني.

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وسجل الهدف الأول لأبناء السيد البدوي إسماعيل بامبا في الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول بالمباراة لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق طنطا بهدف نظيف، ومع بداية الشوط الثاني تمكن حسام غالي من تسجيل الهدف الثاني لطنطا في الدقيقة 52، وخرج إسماعيل بامبا صاحب الهدف الأول لطنطا في الدقيقة 75 ونزل بدلًا منه محمد جودة،