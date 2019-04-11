شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب تأخر انطلاق لقاء المصري والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب تأخر انطلاق مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، الجارية الآن على ملعب الجيش بالسويس، في إطار الجولة 28 من الدوري الممتاز لكرة القدم. واعترض مسؤولو النادي المصري البورسعيدي على وجود عدد كبير من جماهير الزمالك في حين كان مسموحًا بدخول 25 شخصًا فقط، ووصل عدد جماهير الزمالك المتواجدة في المدرجات إلى 80 مشجعًا. وطالب إداري المصري البورسعيدي ومجلس إدارته بعدم إذاعة المباراة بسبب تأخر الشركة الراعية في دفع 17 مليون جنيه لصالح النادي البورسعيدي.

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