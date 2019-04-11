شكرا لقرائتكم "الاتحاد العربي" يعلن طرح تذاكر نهائي كأس زايد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - جدة - نايف محمد | منذ ساعتين في 11 أبريل 2019 - اخر تحديث في 11 أبريل 2019 / 14:39

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عن طرح تذاكر المخصصة لجماهير نادي النجم الساحلي التونسي، للمباراة النهائية في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال (البطولة العربية).



وينتظر النجم الفائز من عملاقي الكرة السعودية ، الهلال والأهلي، علما بأنهما يلتقيان في إياب نصف نهائي المسابقة، مساء الأحد المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

ويمتلك الهلال أفضلية الوصول إلى المباراة النهائية بعدما حسم لقاء الذهاب بالفوز على الأهلي بهدف من دون رد، في لقاء جمع بين الفريقين على ملعب "جامعة الملك سعود" في الرياض.

وكان النجم تخطى عقبة المريخ السوداني بالفوز 1-0 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة للدور نصف النهائي، لينتظر خوض مواجهة قوية على ملعب "هزاع بن زايد" بمدينة العين الإماراتية، أمام الهلال أو الأهلي.