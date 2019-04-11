شكرا لقرائتكم الاتحاد القبرصي يؤجل المباريات بعد مزاعم بتلاعب في نتائجها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - dhahawi alanzi | منذ 4 ساعات في 11 أبريل 2019 - اخر تحديث في 11 أبريل 2019 / 15:23

نيقوسيا - رويترز - أجل الاتحاد القبرصي لكرة القدم مباريات الدرجة الثانية مطلع الأسبوع المقبل عقب تحذيرات من الاتحاد الأوروبي للعبة تتعلق بالاشتباه في التلاعب في نتائج مباريات.



وسيجتمع مجلس إدارة الاتحاد القبرصي يوم الثلثاء المقبل، لدراسة تغيير اللوائح للقضاء على أي فساد، بما في ذلك خصم نقاط والهبوط أو شطب أي فريق يثبت تلاعبه في النتائج.

وسيشهد الاجتماع أيضا دراسة خفض عدد أندية المسابقة من 16 فريقاً إلى ثمانية بداية من موسم 2019-2020.

وذكرت صحيفة "قبرص ميل" أن الاتحاد القبرصي تلقى العديد من خطابات التحذير من الاتحاد الأوروبي تتعلق في مباريات في الدرجة الثانية. وحققت الشرطة في أربع من هذه المباريات بالفعل.