شكرا لقرائتكم "كاف" يسحب قرعة كأس أمم أفريقيا غداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 5 ساعات في 11 أبريل 2019 - اخر تحديث في 11 أبريل 2019 / 15:14

يقيم الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" غدا (الجمعة)، تحت سفح الأهرامات في منطقة الجيزة المصرية حفلاً لسحب قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019. ويحضر قرعة النسخة الـ 32 للمونديال الإفريقي نخبة من نجوم القارة السمراء منهم السنغالي الحاجى ضيوف، والمغربي مصطفى حجى، والعاجي يايا توريه، والغاني إيمانويل إيمونيكى، والمصريان أحمد حسن وعصام الحضري.



وتم تقسيم المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة إلى أربعة مستويات ويضم كل مستوى ستة منتخبات لتكوين المجموعات الست، ويضم المستوى الأولى منتخبات: مصر، وغانا، وتونس، وساحل العاج، والكاميرون، والسنغال، والثاني: المغرب، ونيجيريا، والكونغو الديموقراطية، والجزائر، ‏ومالي، وغينيا، والثالث: أوغندا، وجنوب إفريقيا، وغينيا بيساو، وزيمبابوي، وأنغولا، وبوروندي، والرابع: موريتانيا، وناميبيا، وبنين، وكينيا، ومدغشقر، وتنزانيا.

وتوقع المدير الفني للمنتخب المصري المكسيكي خافيير أغيري أن تشهد المنافسات قوة وإثارة نظرا لوجود كوكبة كبيرة من المحترفين في الأندية الأوروبية الشهيرة.

وتقام مباريات البطولة خلال الفترة من 22 حزيران (يونيو) إلى 20 تموز (يوليو) على ستة ملاعب في أربع مدن مصرية بعد اعتذار الكاميرون عن عدم استضافة البطولة لضعف قدرتها التنظيمية، ويملك المنتخب المصري الرقم القياسي في عدد الألقاب، إذ توّج به 8 مرات آخرها في 2010.