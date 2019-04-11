شكرا لقرائتكم ديسابر يكشف لـ"الخليج 365" حقيقة التفاوض مع أندية مصرية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد الفرنسي ديسابر المدير الفنى لمنتخب أوغندا، أنه لا يفكر مطلقا فى عروض الأندية المصرية أو غيرها وأن كل تركيزه ينصب علي قيادة فريقه في أمم أفريقيا المنتظر إقامتها فى مصر.
أضاف ديسابر لـ"الخليج 365" أنه لا يتوقع مواجهة منتخب بعينه قبل إجراء قرعة أمم أفريقيا غدا وأن كل المنتخبات الـ 24 قوية للغاية ولا يوحد فريق ضعيف فيها.
تابع ديسابر أنه يتوقع المساندة من جماهير الإسماعيلية حال لعبه فى المدينة ووقوعه بالمجموعة هناك لأنه شعر بمحبة الجماهير الصفراء هناك عندما كان مدربا للدراويش.
كانت هذه تفاصيل خبر ديسابر يكشف لـ"الخليج 365" حقيقة التفاوض مع أندية مصرية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.