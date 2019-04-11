شكرا لقرائتكم ديسابر يكشف لـ"الخليج 365" حقيقة التفاوض مع أندية مصرية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الفرنسي ديسابر المدير الفنى لمنتخب أوغندا، أنه لا يفكر مطلقا فى عروض الأندية المصرية أو غيرها وأن كل تركيزه ينصب علي قيادة فريقه في أمم أفريقيا المنتظر إقامتها فى مصر.

أضاف ديسابر لـ"الخليج 365" أنه لا يتوقع مواجهة منتخب بعينه قبل إجراء قرعة أمم أفريقيا غدا وأن كل المنتخبات الـ 24 قوية للغاية ولا يوحد فريق ضعيف فيها.

تابع ديسابر أنه يتوقع المساندة من جماهير الإسماعيلية حال لعبه فى المدينة ووقوعه بالمجموعة هناك لأنه شعر بمحبة الجماهير الصفراء هناك عندما كان مدربا للدراويش.