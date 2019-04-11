شكرا لقرائتكم الحاوى وإكرامى فى الأهلى قبل موقعة صن داونز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك ثنائي النادى الأهلى وليد سليمان وشريف إكرامى في المران الذي أقيم عصر اليوم، الخميس، على ملعب التتش استعدادا لمواجهة صن داونز يوم السبت المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويتوجه الأهلي مساء اليوم إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة صن داونز.

وشارك الثنائي في مران الأهلى بعد الغياب عن التدريبات والمباريات الماضية للاصابة حيث عانى إكرامى من تمزق في السمّانة فيما إشتكى سليمان من إصابة طويلة في الركبة.

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ويحتاج الأهلي في مباراة صن داونز لتحقيق "ريمونتدا تاريخية" بالفوز بخماسية نظيفة للجوء لركلات الجزاء أو الفوز بسداسية نظيفة من أجل التأهل للمربع الذهبي بعد الخسارة في لقاء الذهاب بجنوب أفريقيا بخماسية نظيفة.

وخاض شريف إكرامي تدريبات تحت إشراف طارق سليمان، مدرب حراس مرمى الأهلى، فيما شارك وليد سليمان في المران البدني وتدريبات الكرة.

كان الأهلي قد فاز على المقاصة بهدفين لهدف أمس ، الأربعاء، في الجولة الـ28 للدوري المصري الممتاز.