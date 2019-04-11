شكرا لقرائتكم اعرف.. ماذا قال مدرب غانا عن لقاءه بالفراعنة فى بطولة أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال كويسى أبياه، المدير الفنى لمنتخب غانا، أنه من المستحيل أن يتكرر فوز غانا على مصر بنتيجة 6 / 1 مجددا إذا التقى الفريقان فى الأدوار المتقدمة لبطولة أمم أفريقيا.

وأضاف المدير الفنى لمنتخب غانا فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"، أن كل مباراة لها ظروفها والفوز على مصر بهذه النتيجة لن يتكرر مجددا خاصة و أن هذا الجيل لمنتخب مصر يضم لاعبين مميزين للغاية، كما أن منتخب غانا حاليا ليس بقوة المنتخب الذى هزم مصر بسداسية من قبل .

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