شكرا لقرائتكم بالصور.. "أبو ريدة" يصافح وفود المنتخبات الأفريقية عقب اجتماع الكاف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرص المهندس هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصرى لكرة القدم، وعضو المكتب التنفيذى بالكاف والفيفا، على مصافحة وفود المنتخبات الأفريقية التى أقيم بأحد فنادق القاهرة قبل ٢٤ ساعة من حفل القرعة على سفح الأهرامات.
وحضر أبو ريدة اجتماع المكتب التنفيذى للكاف، برئاسة أحمد أحمد، والذى انتهى منذ قليل، فيما وحرص رئيس اتحاد الكرة المصرى على مصافحة ممثلى الاتحادات والمنتخبات الأفريقية أيضاً.
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