شكرا لقرائتكم الأهلى يتدرب على ركلات الجزاء استعدادا للريمونتادا أمام صن داونز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خصص مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى، فقرة فى نهاية مران الفريق، اليوم الخميس، على ملعب التتش، للتدريب على ضربات الجزاء، وشارك فى هذه الفقرة جميع لاعبى الفريق تقريباً تحت إشراف الجهاز الفنى.

وأدى الأهلى مرانه اليوم على ملعب التتش فى ختام استعداداته بالقاهرة قبل التوجه للأسكندرية للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة صن داونز، السبت المقبل، فى استاد برج العرب، فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وشهد المران مشاركة على معلول الظهير الأيسر الدولى التونسى، الذى غاب عن مران المستبعدين من مباراة المقاصة، التى أقيمت أمس من أجل منحه راحة سلبية بعدما غاب عن لقاء المقاصة للإيقاف.

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فيما أدى هشام محمد تدريبات تأهيلية، على هامش المران، حيث أدى جلسة فى الجيم والجرى حول الملعب وأداء بعض التدريبات وفقا لبرنامجه التأهيلى للتخلص من الإصابة والعودة من جديد إلى المشاركة الجماعيه.

ويحتاج الاهلى فى مباراة صن داونز لتحقيق "ريمونتدا تاريخية" بالفوز بخماسية نظيفة واللجوء لضربات الجزاء أو الفوز بسداسية نظيفة من أجل التأهل للمربع الذهبى بعد الخسارة فى لقاء الذهاب بجنوب أفريقيا بخماسية نظيفة.

وانتصر الأهلى على المقاصة بهدفين لهدف، فى الجولة الـ 28 للدورى المصرى الممتاز .