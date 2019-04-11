شكرا لقرائتكم أمونيكى يحسم موقفه من عروض الأندية المصرية بعد بطولة أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد إيمانويل أمونيكى أسطورة الزمالك السابق، ومدرب منتخب تنزانيا، أنه لا يتوقع نتيجة القرعة، خاصة وأن المستويات متقاربة للغاية بين المنتخبات المشاركة فى بطولة الأمم الأفريقية.

وحسم أمونيكى، موقفه من أى عروض تدريبية فى مصر خلال الفترة المقبلة، قائلا: "أنا مستمر مع المنتخب التنزانى ويسعى إلى الإرتقاء بالكرة هناك، مبدياً سعادته بالتواجد فى مصر، مؤكدا على أنه يعلم أن المصريين كانوا يتمنون تأهل تنزانيا لمساندتى ورؤيتى من جديد.

وقال أمونيكى، أنه لم يقابل أحد من لاعبى الزمالك الذين رافقوه فى الفريق الأبيض آنذاك، متمنياً لقائهم فى أقرب وقت ممكن .