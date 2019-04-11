شكرا لقرائتكم مدرب غينيا كوناكرى: مصر الأقرب للفوز بكأس أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد بول بوت المدير الفنى لمنتخب غينيا كوناكرى أن مصر دولة رائدة والتنظيم على ما يرام حتى الآن، مضيفا أن مشاركة 24 منتخبا فى البطولة المقبلة سيسهم فى تقدم اللعبة قاريا.

وتحدث بول بوت، عن ظاهرة النجم الأوحد فى الفريق ردا على اعتماده الكامل على نابى كيتا، لاعب ليفربول الإنجليزى، قائلا: "أنه يرى أن اللعب الجماعى واللعب بروح الفريق وعلى قلب واحد لتقديم أداء قوى هو الأهم بشكل أكبر.

وتحدث بول بوت، عن محمد صلاح، قائلا: أنه لاعب يتألق كل 3 أيام فى الدورى الإنجليزى وبطولة أوروبا مشددا على أن الفراعنة هم الأقرب للتويج باللقب القارى.