شكرا لقرائتكم المدير الفنى لمنتخب نامبيا يتمنى الابتعاد عن الفراعنة فى أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال ريكاردو مانيتى، المدير الفنى لمنتخب نامبيا، أنه يتمنى ابتعاد المنتخب الناميبى عن مواجهة منتخب مصر فى الأدوار التمهيدية لبطولة الأمم الأفريقية التى تنظمها مصر، والمقرر اقامتها فى يونيو المقبل .

وأضاف "مانيتى" وفقا لما نشره الحساب الرسمى للاتحاد المصرى لكرة القدم، أنه يتمنى أن تبعده القرعة عن لقاء منتخب الفراعنة، حيث أن سيكون من الصعب مواجهة منتخب مصر أمام جمهورهم .