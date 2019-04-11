شكرا لقرائتكم بسبب أحداث السودان.. "كاف" يؤجل لقاء النجم الساحلي والهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" يوم الخميس تأجيل مباراة الهلال أمام ضيفه النجم الساحلي التونسي في إياب دور الثمانية لكأس الاتحاد الإفريقي بسبب الأحداث الجارية في السودان.

وقال النجم الساحلي في بيان يوم الخميس إنه تلقى خطابا رسميا من الاتحاد القاري يبلغه فيه بتأجيل المباراة التي كانت مقررة الأسبوع المقبل إلى وقت لاحق.

وكان من المقرر أن تغادر بعثة النجم إلى الخرطوم لمواجهة الهلال في إياب دور الثمانية يوم الأحد المقبل، واقترب النجم الساحلي من التأهل إلى قبل النهائي بعد فوزه على أرضه 3-1 في مباراة الذهاب يوم الأحد الماضي.

