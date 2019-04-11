شكرا لقرائتكم خبر عن الفيوم يقترب من البقاء بالقسم الثاني وصراع ثلاثى على الصعود بالمجموعة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اقترب فريق الفيوم من البقاء بدوري القسم الثاني وذلك بعدما حقق الفريق فوزا صعبا بهدفين مقابل هدف علي فريق سوهاج في الوقت الذي حقق فيه فريق بني سويف الفوز علي النصر للتعدين بهدفين مقابل هدف واحد ليتأزم موقف النصر للتعدين في جدول المجموعة في الوقت الذي حقق فيه فريق تحرير اسوان الفوز بثلاثة اهداف مقابل هدف علي فريق الوليدية فيما استمر الالمونيوم في تحقيق نتائجه الايجابية بالدوري بالفوز بثلاثة اهداف مقابل لاشئ علي تليفونات بني سويف في الوقت الذي احتفل فيه اسوان بالصعود للممتاز بثنائية نظيفة في مرمي ديروط بينما واصل المنيا نتائجه المبهرة بالفوز برباعية نظيفة علي مركز شباب ناصر ملوي فيما ضمن الاعلامين الدخول للمربع الذهبي للمجموعة بثنائية في مرمي مركز شباب طهطا .

وفي المجموعة الثانية احتدم الصراع علي الصعود للدوري الممتاز بين الثلاثى سيراميكا كليوباترا والقناة واف سى مصر بعد خروج الترسانة من السباق رسميا عقب تعادلهم مع النصر بدون اهداف فى الوقت الذى تعادل فيه اف سي مصر مع منتخب السويس بدون اهداف كما فاز سيراميكا كليوباترا علي جمهورية شبين بهدفين مقابل لاشئ كما فاز القناة علي دمياط بهدف نظيف ليستمر الصراع الثلاثى حتي الاسبوع الاخير من جدول المسابقة.

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في الوقت الذي سيطر فيه التعادل السلبي علي مباراة الشمس وبورتو السويس وفوز كوكاكولا علي علي الزرقا بهدف نظيف وفوز المريخ بثلاثة اهداف مقابل هدفين علي فريق ابي صقل .

وفي مجموعة بحري حسم طنطا بطاقة الصعود للدوري الممتاز بالفوز بهدفين مقابل لاشئ علي فريق سيدي سالم ليرتفع رصيد الفريق للنقطة 49 ليضمن الفريق الصعود للممتاز بعيدا عن نتيجة مباراة فريقه امام ابوقير للأسمدة الذي حقق فوزا كبيرا بثنائية نظيفة علي فريق فاركو .

واستطاع غزل المحلة استعادة ذاكرة الانتصارات ببالفوز بهدف مقابل لاشئ علي فريق الحمام المطروحي بينما سيطر التعادل السلبي علي مباراة المنصورة وغزل المحلة في الوقت الذي استطاع فيه فريق كفر الشيخ العودة بنقطة ثمينة من مدينة دمنهور بعد التعادل بثلاثة اهداف مع فريق دمنهور في مباراة مثيرة بينما حقق الاوليمبي فوزا كبيرا بخمسة اهداف مقابل هدف علي فريق مركز شباب تلا فيما سيطر التعادل الايجابي بهدف لمثله علي مباراة الرجاء والجزيرة المطروحي ليتأجل صراع الهبوط للقسم الثالث بين كفر الشيخ وفاركو والحمام للأسبوع الاخير من الدوري .