شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمود عبد العزيز يطلق قذيفة على مرمى المصرى فى غير محلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سدد محمود عبد العزيز زيزو لاعب الزمالك، تسديدة صاروخية مرت أعلى مرمى فريق المصرى البورسعيدى بالدقيقة 22 عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد الجيش بالسويس، فى إطار الجولة الثامنة والعشرين بالدورى الممتاز.

وتهيأت الكرة أمام زيزو على حدود منطقة الجزاء دون أن يرزاحمه أحد من مدافعى المصري وهو مواجه تماما للمرمى وكان من الأفضل أن يسدد الكرة بهدوء أفضل من التعامل معها بالقوة التى خرجت بها.

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وجاء تشكيل الزمالك كالتالى: حراسة المرمى: محمود جنش. خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة. خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وأحداد. خط الهجوم: خالد بوطيب.

وجاء تشكيل المصرى كالتالى: حراسة المرمى: أحمد مسعود. خط الدفاع : محمود حمد وأحمد شوشة وإسلام أبوسليمة وكريم العراقي. خط الوسط: سعيدو سمبوري وايزي ايمكيا وإسلام عطية واسلام عيسى. خط الهجوم: أمامتشي أموتو ومحمود وادي.