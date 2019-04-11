شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. تعادل سلبى بين الزمالك والمصرى وهجمات متبادلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت أول ربع ساعة بين الزمالك والمصرى بالتعادل السلبى فى المباراة التى تجمع الفريقان حالياً على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين بالدورى الممتاز.

دخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:"محمود جنش فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامهما أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وحميد أحداد فى خط الوسط، خالد بوطيب فى خط الهجوم".

فيما دخل المصرى المباراة بتشكيل يضم كلا من:"أحمد مسعود فى حراسة المرمى، محمود حمد وأحمد شوشة وإسلام أبوسليمة وكريم العراقى فى خط الدفاع، سعيدو سمبورى وإيزى إيمكيا وإسلام عطية واسلام عيسى فى خط الوسط، أوستين أموتو ومحمود وادى فى خط الهجوم".

جاءت بداية المباراة بفرصة للمصرى فى الدقيقة 2 عن طريق كرة طولية وصلت إلى أوستين أموتو الذى حولها لإسلام عيسى داخل منطقة الجزاء وسدد الأخير كرة غير متقنة مرت أعلى من مرمى جنش، بدأ الزمالك ينشط وجاءت أولى هجماته الخطيرة فى الدقيقة 6 عن طريق تمريرة بينية وصلت إلى أحمد زيزو داخل منطقة الجزاء ولكن كرته ارتدت من حارس المصرى وتابعها محمود عبد العزيز ولكن بتسديدة غير متقنة لتخرج الكرة بجوار القائم الأيمن للمصرى وضغط الفريق البورسعيدى بعد ذلك على الزمالك مشكلا الخطورة على مرمى الفريق الأبيض.