كريم عبد الجواد يتأهل لربع نهائي دى بى دى المفتوحة للإسكواش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل كريم عبد الجواد لاعب النادي الأهلي والمصنف السادس عالميا إلى الدور ربع النهائي ببطولة دي بي دي المفتوحة للاسكواش، والتي تستضيفها ايندهوفين الهولندية حتى الرابع عشر من أبريل الجاري . وفاز عبد الجواد على منافسه الفرنسي جورج مارش بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة استغرقت 70 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 9-11, 11-6, 11-4, 8-11, 11-5 . Advertisements فيما ودعت يثرب عادل لاعبة الأهلي البطولة من دور ال 16 عقب خسارتها أمام الفرنسية كاميل سيرم بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 40 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-7, 11-13, 11-6 . وتصنف بطولة دي بي دي بفئة البطولات الذهبية في تصنيف الاتحاد الدولي للاسكواش PSA حيث تبلغ قينة جوائزها المادية 106 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات. يذكر أن الثلاثي المصري علي فرج المصنف الأول عالميا، رنيم الوليلي المصنفة الأولى للسيدات ونور الطيب المصنفة الثالثة كانوا قد حجزوا مقاعدهم في ربع النهائي أمس بعد تخطي منافسات دور ال 16 من البطولة .

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