شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب غانا : الفوز علي منتخب مصر 6 / 1 تاني مستحيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال كويسي أبياه المدير الفني لمنتخب غانا ، أنه من المستحيل أن يتكرر فوز غانا علي مصر بنتيجة 6 / 1 مجددا إذا التقي الفريقان في الأدوار المتقدمة لبطولة أمّم افريقيا .
كان منتخب غانا فاز علي مصر 6-1 بقيادة كويسي أبياه في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2014 تحت قيادة الأمريكي بوب برادلي المدير الفني للفراعنة وقتها.
قال أبياه لـ ”الخليج 365” أن كل مباراة لها ظروفها والفوز علي مصر بهذه النتيجة لن يتكرر مجددا خاصة و أن هذا الجيل لمنتخب مصر يضم لاعبين مميزين للغاية كما أن منتخب غانا حاليا ليس بقوة المنتخب الذي هزم مصر بسداسية من قبل .
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