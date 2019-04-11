شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب غانا : الفوز علي منتخب مصر 6 / 1 تاني مستحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال كويسي أبياه المدير الفني لمنتخب غانا ، أنه من المستحيل أن يتكرر فوز غانا علي مصر بنتيجة 6 / 1 مجددا إذا التقي الفريقان في الأدوار المتقدمة لبطولة أمّم افريقيا .

كان منتخب غانا فاز علي مصر 6-1 بقيادة كويسي أبياه في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2014 تحت قيادة الأمريكي بوب برادلي المدير الفني للفراعنة وقتها.

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قال أبياه لـ ”الخليج 365” أن كل مباراة لها ظروفها والفوز علي مصر بهذه النتيجة لن يتكرر مجددا خاصة و أن هذا الجيل لمنتخب مصر يضم لاعبين مميزين للغاية كما أن منتخب غانا حاليا ليس بقوة المنتخب الذي هزم مصر بسداسية من قبل .