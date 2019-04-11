فيديو.. زيزو وعبد العزيز يهدران فرصة الهدف الأول للزمالك أمام المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدر أحمد سيد زيزو ومحمود عبد العزيز، لاعبا الزمالك فرصة الهدف الأول لفريقهم أمام المصرى البورسعيدى بالدقيقة 6 عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد الجيش بالسويس، فى إطار الجولة الثامنة والعشرين بالدورى الممتاز. وجاء تشكيل الزمالك كالتالى: حراسة المرمى: محمود جنش. خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة. خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وأحداد. خط الهجوم: خالد بوطيب. وجاء تشكيل المصرى كالتالى: حراسة المرمى: أحمد مسعود. خط الدفاع : محمود حمد وأحمد شوشة وإسلام أبوسليمة وكريم العراقي. خط الوسط: سعيدو سمبوري وايزي ايمكيا وإسلام عطية واسلام عيسى. خط الهجوم: أمامتشي أموتو ومحمود وادي.

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