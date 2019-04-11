شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يقرر خوض مباراة الزمالك بعد التوصل لاتفاق حول مستحقاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر النادى المصرى خوض مباراته مع الزمالك بعد تأخر انطلاقها مدة 5 دقائق، بعد التوصل لاتفاق حول مستحقاته المالية.

كان المصرى قد رفض النزول لأرضية استاد الجيش بالسويس، قبل اللقاء الذى يجمع الفريقان فى الجولة الثامنة والعشرين بالدورى الممتاز، بسبب مطالبتهم بالحصول على مستحقات الرعاية الخاصة بهم.

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ونزل المصرى إلى أرض الملعب بعد 5 دقائق تأخير عن موعد انطلاق المباراة.