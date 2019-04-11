شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أجواء فندق إقامة الوفود قبل قرعة أمم أفريقيا 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد الخليج 365 فى مقر إقامة الوفود الأفريقية المقرر مشاركتها فى قرعة بطولة أمم أفريقيا 2019، والتى تجرى مراسمها غدا.

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وشهدت أجواء فندق إقامة الوفود الأفريقية المقرر مشاركتها فى بطولة أمم أفريقيا حالة من الهدوء بين أفراد البعثات، والتى جاءت لحضور مراسم القرعة التى تجرى غداً، وانتشر أفراد الوفود فى أنحاء الفندق سواء الحديقة أو الكافيتريات.

ومن المقرر أن تستضيف مصر البطولة فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل بستة ملاعب، بينما تقام قرعة بطولة أمم أفريقيا غدا بالأهرامات.