شكرا لقرائتكم خبر عن معلول يشارك في مران الاهلي وتدريب على ضربات الجزاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
خصص مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، فقرة في نهاية مران الفريق اليوم ،الخميس، على ملعب التتش، للتدريب على ضربات الجزاء ، وشارك في هذه الفقرة جميع لاعبي الفريق تقريباً تحت إشراف الجهاز الفني.
وأدى الأهلي مرانه اليوم على ملعب التتش في ختام استعداداته بالقاهره قبل التوجه للاسكندرية للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة صن داونز السبت المقبل ببرج العرب في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وخصص المدير الفني في نهاية المران للتدريب على ضربات الجزاء بمشاركة جميع اللاعبين.
وشهد مران اليوم مشاركة على معلول الظهير الدولي التونسي الذى غاب عن مران المُستبعيدن من مباراة المقاصة أمس من أجل منحه راحة سلبية بعدما غاب عن لقاء المقاصة للإيقاف.
فيما أدى هشام محمد تدريبات تأهيليه اليوم على هامش مران اليوم حيث أدى جلسة في الجيم والجري حول الملعب واداء بعض التدريبات وفقا لبرنامجه التأهيليه للتخلص من الاصابة والعودة من جديد إلى المشاركة الجماعيه.
ويحتاج الاهلي في مباراة صن داونز لتحقيق "ريمونتدا تاريخية" بالفوز بخماسية نظيفة واللجوء لضربات الجزاء أو الفوز بسداسية نظيفة من أجل التأهل للمربع الذهبي بعد الخسارة في لقاء الذهاب بجنوب أفريقيا بخماسية نظيفة.
كان الاهلي قد فاز على المقاصة بهدفين لهدف أمس ، الأربعاء، في الجولة الـ28 للدوري الممتاز
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