شكرا لقرائتكم خبر عن زحام جماهيرى أمام بوابات الأهلي بسبب تذاكر مباراة صن دوانز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مقر النادى الأهلى بالجزيرة زحام جماهيرى من أجل الحصول على تذاكر مباراة الاهلي وصن داونز وكذلك دخول النادي لتشجيع الفريق قبل مباراة صن داونز.

ومنعت قوات الأمن المتواجدة أمام النادي الاهلي بمقر الجزيرة عدد من جماهير الفريق من التواجد أمام بوابات النادي ومن الاقترب من مقر النادي بالجزيرة، وهو ما إمتثل له الجمهور الذى كان يتواجد بجوار محطة مترو الأوبرا القريبة من النادي الاهلي.

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ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي بعد غد السبت على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتاج الاهلي في مباراة صن داونز لتحقيق "ريمونتدا تاريخية" بالفوز بخماسية نظيفة واللجوء لضربات الجزاء أو الفوز بسداسية نظيفة من أجل التأهل للمربع الذهبي بعد الخسارة في لقاء الذهاب بجنوب أفريقيا بخماسية نظيفة.

كان الاهلي قد فاز على المقاصة بهدفين لهدف أمس ، الأربعاء، في الجولة الـ28 للدوري الممتاز.