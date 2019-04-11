شاهد ... فرحة طنطا بالصعود للممتاز

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

دخل مسئولي وجماهير ولاعبي طنطا في حالة من الفرحة الهيسترية عقب اطلاق محمد حسن حكم مباراة طنطا وسيدي سالم صافرته معلنا نهاية المباراة بفوز طنطا بهدفين مقابل لاشئ في المباراة التي اقيمت بإستاد كفر الشيخ .

واطلقت جماهير طنطا هتافات " قولو ياعالم قولوا ياناس فريق طنطا طالع الممتاز" في الوقت الذي دخل فيه لاعبي واعضاء مجلس ادارة طنطا في وصلة رقص هيستيري عقب المباراة بعد تأكد صعود طنطا للدوري الممتاز .

وحسم طنطا صعوده للدوري الممتاز بعد الفوز علي سيدي سالم بهدفين مقابل لاشئ ليصل طنطا للنقطة 49 ويحسم صعوده للدوري الممتاز بعيدا عن نتيجة المباراة الاخيرة امام ابوقير للأسمدة والمقرر لها الخميس المقبل بإستاد نادي طنطا .