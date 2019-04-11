شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. انطلاق مباراة الزمالك والمصرى بعد تأخير 5 دقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت مباراة الزمالك والمصري بعد تاخير مدة 5 دقائق، بسبب رفض الفريق البورسعيدى النزول لأرضية استاد الجيش بالسويس، قبل اللقاء الذى يجمع الفريقان فى الجولة الثامنة والعشرين بالدورى الممتاز، بسبب مطالبتهم بالحصول على مستحقات الرعاية الخاصة بهم.

ونزل المصرى إلى أرض الملعب بعد 5 دقائق تأخير عن موعد انطلاق المباراة.