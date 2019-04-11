مباشر.. المصري 0 - 0 الزمالك .. انطلاق المباراة

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام: زوار الخليج 365 تابعوا معنا تغطية لحظة بلحظة لأحداث مباراة الزمالك في الخامسة والنصف عصر اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري. ويدخل الزمالك اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 57 نقطة بفارق نقطة عن الأهلي المتصدر، بينما يحتل المصري المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة. ومن جانبه أعلن إيهاب جلال، المدير الفني للمصري تشكيل فريقه للمباراة والذي جاء: حراسة المرمى : أحمد مسعود. خط الدفاع : محمود حمد وأحمد شوشة وإسلام أبوسليمة وكريم العراقي. خط الوسط: سعيدو سمبوري وايزي ايمكيا وإسلام عطية وإسلام عيسى. خط الهجوم: امامتشي أموتو ومحمود وادي. Advertisements وجاء تشكيل الزمالك الذي أعلنه مديره الفني كريستيان جروس كالتالي: حراسة المرمى :محمود جنش. خط الدفاع : عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود الونش وحمدي النقاز. خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو وحميد أحداد. خط الهجوم: خالد بوطيب. تفاصيل المباراة في الدقيقة السادسة من بداية المباراة سدد أحمد سيد "زيزو" كرة قوية تدخل أحمد مسعود حارس المصري في إبعادها لترتد الكرة لمحمود عبد العزيز ليسدد كرة تمر بجوار القائم. وعاد زيزو ليسدد كرة قوية في الدقيقة 23 على حدود منطقة الجزاء لكن تمر الكرة أعلى المرمى دون تهديد على مرمى المصري.

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