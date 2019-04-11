دييجو مارادونا يفاجئ بيليه بصورة عمرها 40 عاما

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

غادر النجم البرازيلي بيليه، اسطورة كرة القدم البرازيلية، المستشفى بعدما مكث عدة أيام للعلاج، في العاصمة الفرنسية باريس.

النجم الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا احتفل بتعافي بيليه بطريقة خاصة، حيث نشر أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” صورة تجمعه بأسطورة الكرة البرازيلية بيليه، وأرفقها بكلمات مؤثرة.

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دييجو مارادونا كتب تعليقا على الصورة قال فيه: اليوم تكمل هذه الصورة عامها الـ40، لقد تم التقاطها في مدينة “ريو دي جانيرو” عندما التقينا، كم كنا شبابا.. أتمنى لك الصحة والتعافي بالسرعة الكلية أيها الملك بيليه.

بيليه الملقب بـ”الجوهرة السوداء”، كان قد عانى مؤخرا من أزمة صحية حادة بسبب التهاب في المسالك البولية، أدخلته المشفى في العاصمة الفرنسية باريس، وخرج من المستشفى وعاد إلى بلاده حيث يتابع علاجه.

يشار إلى أن بيليه هو اللاعب الوحيد المتوج بلقب مونديال كأس العالم ثلاث مرات (1958، 1962 و1970)، وينقسم أغلب عشاق الساحرة المستديرة في اختيارهم لأفضل لاعب في التاريخ بين الأسطورتين، مارادونا وبيليه.