انت الان تتابع تفاصيل خبر تأجيل مباراة قارية بسبب الانقلاب في السودان والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 11 أبريل 2019 05:56 مساءً - قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الخميس، تأجيل مباراة الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي، ضمن منافسات كأس الاتحاد الأفريقي، على خلفية الأحداث السياسية الجارية في السودان.

وكان الهلال السوداني قد تقدم بطلب تأجيل المباراة المرتقبة إلى الاتحاد القاري بسبب الأحداث الجارية في السودان، والتي كان آخرها عزل الرئيس عمر البشير على يد وزير دفاعه عوض بن عوف.

في ذات السياق، أعلن النجم الساحلي في بيان رسمي أنه تلقى خطاباً رسمياً من "الكاف" يبلغه فيه بتأجيل المباراة التي كانت مقررة الأسبوع المقبل إلى وقت لاحق.

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وكان من المقرر أن تغادر بعثة النجم إلى العاصمة السودانية لمواجهة الهلال في إياب دور الثمانية من المسابقة الأفريقية، المقررة إقامتها الأحد المقبل.

ووضع النجم الساحلي قدماً في "المربع الذهبي" بفضل فوزه ذهاباً بثلاثة أهداف مقابل هدف، ما يعني أن الفوز أو التعادل بأي نتيجة يضمن له العبور إلى الدور قبل النهائي.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش السوداني بقيادة وزير الدفاع نفذ انقلاباً على البشير وتحفظ على الأخير، كما حلَّ الحكومة والبرلمان ومجالس الولايات، وفرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر.