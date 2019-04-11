انت الان تتابع تفاصيل خبر ميسي نزف دماً في ليلة "الأبطال".. هل كُسر أنفه؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 11 أبريل 2019 05:56 مساءً - ينتظر عشاق نادي برشلونة الإسباني في جميع أرجاء العالم الفحوص الطبية التي سيخضع لها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد تعرضه لإصابة دامية بوجهه، في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتعرَّض "البرغوث" لنزيف دموي حاد في أنفه؛ إثر تعرضه لتدخُّل خشِن من مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي، كريس سمولينغ، خلال مباراة الفريقين التي جرت على ملعب "أولد ترافورد" مساء الأربعاء، وانتهت بفوز كتالوني ثمين (1-0).

وفي هذا الإطار، ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن ميسي "لا يعاني على الأرجح، كسراً في الأنف، بل يعاني تورماً فقط"، مشيرة إلى أن النادي الكتالوني يريد الاطمئنان أكثر على حالته.

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ولفتت إلى أن ميسي لم يقدم أفضل أداء له بعد هذا الالتحام القوي، علماً أن "البرغوث" كان صاحب التمريرة الحاسمة التي أهدت برشلونة الانتصار الثمين في "مسرح الأحلام"، وذلك قبل إصابته ونزيفه الدموي.

أما شبكة "ESPN" العالمية، فاتفقت إلى حد كبير مع صحيفة "سبورت"، موضحة أن أنف ميسي "متورم" فقط، كما لفتت إلى أن النجم الأرجنتيني سوف يستريح أمام هويسكا، السبت المقبل، في الجولة المقبلة من الدوري الإسباني.

وأوضحت أنه في أسوأ الحالات يرتدي اللاعب قناعاً لحماية أنفه، لكن "التشخيص الأوليَّ يكشف أنه لن يحتاجه".

تجدر الإشارة إلى أن برشلونة حقق فوزاً تاريخياً في معقل "الشياطين الحُمر"، ومن المقرر أن يستضيف موقعة الإياب، الثلاثاء المقبل، لتأكيد عبوره إلى "المربع الذهبي" القاري.