الان تتابع بسبب الأحداث.. كاف يخطر النجم الساحلي بتأجيل مباراته مع الهلال السوداني والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

أعلن فريق النجم الساحلي، اليوم الخميس، عن تلقيه خطاب من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” يفيد بتأجيل

مباراته مع الهلال السوداني إلى موعد لاحق بسبب الأحداث في السودان.

وكان من المقرر أن يلتقي الفريقان في أم درومان في مباراة العودة لدور الثمانية من كأس الكونفيدرالية الأفريقية يوم الأحد 14 أبريل بعد أن كان النجم فاز ذهابا 3 / 1 في سوسة، الأحد الماضي.

يشار إلى أن بعثة النجم، كان من المقرر أن تتجه إلى الخرطوم مساء اليوم الخميس. ولم يحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم موعدًا جديدًا للمباراة.