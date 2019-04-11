الامارات | ميسي مهدد بالإصابة بكسر في الأنف

شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي مهدد بالإصابة بكسر في الأنف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيخضع المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، اليوم، لفحوصات طبية بعد تعرضه لإصابة دامية في وجهه خلال مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد، والتي انتهت لصالح برشلونة بهدف نظيف.

وكشفت صحيفة (سبورت) الرياضية الكتالونية أن ميسي، صاحب التمريرة الحاسمة التي أهدت برشلونة هدف الانتصار، لا يعاني على الأرجح من كسر في الأنف بل تورم فقط، بعد التدخل القوي من جانب مدافع "الشياطين الحمر" كريس سمولينغ، لكن النادي يريد الاطمئنان أكثر على حالته، خاصة وأنه لم يقدم أفضل أداء له بعد هذا الالتحام.

وينتظر أن يعود برشلونة للتدريب اليوم في منشآت سانت جوان ديسبي، استعداداً لمواجهة اويسكا في الجولة 32 من الدوري الإسباني السبت المقبل.