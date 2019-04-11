شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول: المصري (0) الزمالك (0).. الدوري الممتاز «لحظة بلحظة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع نظيره المصري البورسعيدي، على ملعب الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الممتاز المصري.

قرر السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك، دخول اللقاء مكون من:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم «جنش».

الدفاع: عبدالله جمعة – محمود علاء – محمود حمدي «الونش» – حمدي النقاز.

الوسط: طارق حامد – محمود عبدالعزيز – حميد أحداد – يوسف أوباما – أحمد سيد «زيزو».

الهجوم: خالد بو طيب.

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ويجلس على دكة البدلاء: عماد السيد – محمد عبدالغني – بهاء مجدي – إبراهيم حسن – محمد إبراهيم – محمود عبدالمنعم «كهربا» – عمر السعيد.

بينما قرر إيهاب جلال، المدير الفني لفريق المصري، بداية اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

الدفاع: أحمد شوشة، إسلام أبوسليمة، كريم العراقي، محمود حمد.

الوسط: سعيدو سيمبوري، إيمكا إيزي، إسلام عطية.

الهجوم: إسلام عيسى، محمود وادي، أوستين أموتو.

ويتواجد على دكة البدلاء: محمود السيد، عمرو موسى، بيكا، محمد جابر، حسين رجب، عمر كمال، محمد عبداللطيف «جريندو».

بداية المباراة