شكرا لقرائتكم خبر عن «لاسارتي» يجتمع مع لاعبي الأهلي قبل المران والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق عصر اليوم؛ للحديث عن كافة الأمور الفنية الخاصة بمباراة صن داونز الجنوب إفريقي، المقرر لها السادسة مساء بعد غدٍ السبت، على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في إياب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي.
ويسعى لاسارتي لتجهيز اللاعبين نفسيا قبل مواجهة صن داونز المقبلة، حيث يدخل الفريق معسكرا مغلقا اليوم في برج العرب بالإسكندرية؛ استعدادا لمواجهة بطل جنوب إفريقيا.
يذكر أن الأهلي يواصل تدريباته، اليوم، دون الحصول على راحة سلبية بعد الفوز، أمس، على مصر المقاصة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت في الجولة 28 من منافسات الدوري الممتاز.
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