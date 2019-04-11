شكرا لقرائتكم وائل جمعة يؤازر لاعبى الأهلى قبل موقعة صن داونز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص وائل جمعة مدافع الأهلي والمنتخب الوطني السابق على حضور مران الفريق الأحمر المقام حاليآ على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك لمؤازرة اللاعبين قبل مواجهة صن داونز المرتقبة. ويواجه الأهلي نظيره صن داونز بعد غدآ السبت في إياب دور الثمانية لبطولة دورى ابطال افريقيا، بعد خسارة الفريق الأحمر لمواجهة الذهاب التي اقيمت في جنوب افريقيا بخماسية نظيفة.

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