شكرا لقرائتكم جماهير الأهلى تحتشد أمام مقر النادى بالجزيرة لشراء تذاكر مباراة صن داونز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إحتشد عدد قليل من جماهير الأهلى أمام النادى الأهلى بمقر الجزيرة لشراء تذاكر مباراة صن داونز الجنوب أفريقى لكن قوات الأمن المتواجدة أمام النادى منعت الجمهور من التواجد أمام مداخل النادى المختلفة.

ويستعد الأهلى لمباراة صن داونز الجنوب أفريقى المقرر لها السادسة من مساء بعد غد ، السبت، بإستاد برج العرب فى غياب دور الثمتانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويأتى تواجد الجماهير الأهلاوية أمام بوابات الاهلى وبالقرب من محطة مترو الأوبرا القريبة من الأهلى من أجل الحصول عل تذاكر المباراة التى تم طرحها خلال الساعات الماضية .

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ويرغب جمهور الاهلى فى حضور المباراة لتشجيع الفريق ودعم اللاعبين قبل لقاء العودة الذى يحتاج فيه الاهلى لتحقيق "ريمونتدا تاريخية" بالفوز بخماسية نظيفة واللجوء لضربات الجزءا أو الفوز بسداسية نظيفة من أجل التأهل للمربع الذهبي.

كان الاهلى قد خسر لقاء الذهاب بخماسية نظيفة فى جنوب أفريقيا.

ومن المقرر أن يتجه الاهلى عقب مران اليوم للأسكندرية من أجل إقامة معسكر تدريبى بها لمدة 48 ساعة إستعداداً لمباراة السبت المرتقبة.