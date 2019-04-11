شكرا لقرائتكم طنطا يصعد للدورى الممتاز بعد الفوز على سيدى سالم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح فريق طنطا فى العودة للدورى الممتاز، وذلك عقب الهبوط فى الموسم الماضى وذلك بعد الفوز على سيدى سالم بهدفين مقابل لاشئ فى المباراة التى اقيمت بإستاد كفر الشيخ ضمن مباريات الجولة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة بدورى القسم الثاني.

وارتفع رصيد طنطا للنقطة 49 وذلك بعد الفوز على سيدى سالم وذلك بفارق خمس نقاط عن اقرب منافسيه ليحسم الفريق صعوده للدورى الممتاز قبل المباراة المقبلة امام ابوقير للأسمدة والمقرر لها الخميس المقبل بإستاد نادى طنطا .

ويقود طنطا أيمن المزين كمديرا فنيا ومعه محمد عطية كمدرب عام ووليد المحروقى واسامة ليلة كمدربين مساعدين وعادل الخطيب كمدرب لحراس المرمى فى الوقت الذى يشرف فيه علاء عكاشة على الكرة منذ منتصف الموسم قبل الماضى .