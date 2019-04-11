شكرا لقرائتكم الكاف يوجه دعوة لـ طارق يحيى لحضور قرعة كأس الأمم الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، الدعوة إلى طارق يحيى نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، لحضور قرعة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها بعد غد الجمعة تحت سفح الأهرامات. من المقرر أن تستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم للكبار خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين. Advertisements وتشهد القرعة تواجد كوكبة من نجوم الكرة الأفريقية على رأسها يايا توريه والحاج ضيوف وسونج.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكاف يوجه دعوة لـ طارق يحيى لحضور قرعة كأس الأمم الأفريقية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.